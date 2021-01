Rosa veut devenir l'app santé de référence en Belgique

Avec son agenda digital, conçu pour faciliter la prise et la gestion des rendez-vous médicaux, l'application Rosa espère devenir l'outil santé de référence en Belgique d'ici cinq ans.

Dans le dédale de la ruche numérique de BeCentral, au-dessus de la gare la plus centrale du pays, il faut avoir le pas vif pour suivre le serial entrepreneur Sébastien Deletaille. L’homme ralentit rarement et est sur tous les fronts, comme durant la crise sanitaire avec sa participation à la task force "Data Against Corona". Il est devenu un visage reconnu et influent de la scène tech belge depuis ses débuts avec Real Impact Analytics en 2009. On le savait sur un gros projet depuis plusieurs mois. Il est enfin prêt à dévoiler son nouveau bébé baptisé Rosa.

Les bureaux de la nouvelle structure sont encore en chantier, mais le projet est sur les rails depuis déjà un an avec une équipe d’une quinzaine de personnes au charbon pour suivre un objectif : créer l’application de santé de référence en Belgique. Une ambition qui doit guider la start-up comme un leitmotiv dans les prochaines années. La santé et la tech, rien de surprenant pour notre serial-entrepreneur. Après l’aventure Medispring, une coopérative de logiciel médical, il reste dans un secteur qu'il commence à connaître comme sa poche.

"C’est très compliqué de prendre rendez-vous en quelques clics avec un médecin et pour ce dernier, ce n’est pas normal de devoir payer des milliers d’euros pour un agenda médical." Sébastien Deletaille Cofondateur et CEO de Rosa

Rosa, c’est une application qui va proposer dans un premier temps un agenda digital pour faciliter la prise de rendez-vous pour le patient, et la gestion de l’agenda pour le professionnel de santé. Pourquoi commencer par un "simple" agenda digital ? "Il fallait bien commencer quelque part", nous répond, pragmatique, Sébastien Deletaille. "Nous avons choisi de nous attaquer d’abord à ce problème qui est très important pour tout le monde. C’est très compliqué de prendre rendez-vous en quelques clics avec un médecin et pour ce dernier, ce n’est pas normal de devoir payer des milliers d’euros pour un agenda médical."

Cet agenda sera donc "gratuit à vie" nous annonce le cofondateur de Rosa. Bien sûr, la start-up n’est pas philanthropique et proposera des versions premium payantes de son agenda, mais chose étonnante, la jeune pousse est… une ASBL "C’est selon nous la forme d’organisation la plus adaptée, la plus appropriée, quand on a une mission sociétale."

10.000 professionnels Pour faciliter la vie des patients et des médecins, les fondateurs de Rosa espèrent convaincre un maximum de monde de l'utiliser. Objectif : 10.000 professionnels de la santé d'ici la fin de l'année.

Avoir un impact sociétal positif

Pas de levée de fonds tonitruante pour lancer la machine, le fonctionnement de la start-up est couvert financièrement pour 3 ans par Partena Promeris qui finance régulièrement des projets innovants à impact social et sociétal. Car derrière Rosa et ses fondateurs que sont Antoine Pairet et François-Xavier Orban de Xivry et Sébastien Deletaille, il y a la volonté d'aller vers un entrepreneuriat tech plus social et utile à la société. "La technologie peut aussi être utilisée pour le bien. Le respect de la vie privée et des données médicales sont notre top priorité. On veut allier l’excellence de la tech avec les valeurs du monde de la santé", détaille le CEO de Rosa.

"La grande inconnue dans cette aventure, c’est la volonté des médecins de changer leurs habitudes." Sébastien Deletaille Cofondateur et CEO de Rosa

Le premier pas dans cette direction, c’est donc cet agenda qui doit faciliter la vie des patients et des médecins. Pour que ce soit le cas, il faut convaincre un maximum de monde de l'utiliser. Les fondateurs de Rosa espèrent convaincre 10.000 professionnels d’ici la fin l’année. L’enjeu étant l’interopérabilité avec les autres outils utilisés par les médecins. "C’est clairement le challenge des prochains mois", confirme Sébastien Deletaille.

Il y a une prochaine étape, évidemment. "Notre prochain objectif ? Faire disparaître le bloc d’attestation papier qu’on met ensuite dans une enveloppe pour l’envoyer à la mutuelle. C’est le passé." Rosa devrait régulièrement ajouter des services à son offre pour, à terme, proposer un éventail de solutions liées à la santé et qui la rendent indispensable pour les patients et les médecins. "D’ici 5 ans, on espère qu’un maximum de Belges auront Rosa sur leur téléphone et lui feront confiance pour leurs données médicales."

"La raison d’être de Rosa, c'est d’améliorer la santé des Belges avec la tech. Si on réussit à créer un électrochoc dont nous ne sommes pas les bénéficiaires, c’est très bien." Sébastien Deletaille Cofondateur et CEO de Rosa

"Si l'on ne fait rien, la santé digitale sera dirigée par les GAFA"

L’enjeu de la "MedTech" est aussi plus large aux yeux de l’entrepreneur bruxellois. "La grande inconnue dans cette aventure, c’est la volonté des médecins de changer leurs habitudes. Pour beaucoup d’entre eux, le digital est un cauchemar et ils ont raison." La chance de devenir l’app santé de référence en Belgique est donc mince et l'entrepreneur bruxellois s’en rend bien compte, mais il voit plus large : "Ce n’est pas grave si ce n’est pas nous qui y arrivons. Ce qui compte c’est d’y arriver. La raison d’être de Rosa, c'est d’améliorer la santé des Belges avec la tech. Si on réussit à créer un électrochoc dont nous ne sommes pas les bénéficiaires, c’est très bien."