Roularta met fin à sa plateforme d'e-commerce Storesquare

Storesquare avait pour ambition de concurrencer les Bol.com et Zalando. Au final, son modèle se révèle peu viable. La plateforme cessera toute activité fin février.

La plateforme est à 65% dans les mains du groupe média Roularta . Celui-ci avait déjà annoncé l'été dernier revoir à la baisse ses ambitions pour cet acteur du commerce électronique pour les commerçants locaux qui voulait rivaliser avec les Bol.com et autre Zalando. Mais la mayonnaise n'a pas pris. Le nombre de boutiques s'est tassé et l'activité affichait une perte.

Conscientisation des défis

Le modèle Storesquare s'est révélé non viable notamment dû au fait qu'il touchait au final trop peu de commerçants.

"De nombreux commerçants ont découvert que la gestion d’un webshop requiert de la concentration et du temps. Pour nombre d’entre eux, cet investissement était disproportionné par rapport aux chiffres d’affaires réalisés. En outre, les commerçants ont découvert que le bénéfice après emballage et expédition (et retour) est souvent inférieur à celui de la vente au magasin."