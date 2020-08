Salesforce licencie à tour de bras malgré de très bons résultats

Le géant américain des logiciels Salesforce va licencier un millier d'emplois, alors même qu'il annonce l'un de ses meilleurs trimestres financiers.

Salesforce prévoit de supprimer environ 1.000 emplois afin de rationaliser ses activités. Une mesure qui peut surprendre alors que l'éditeur de logiciels a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel record mercredi et prévoit de nouveaux gains.

Ces licenciements ont lieu dans plus d'une douzaine de sites de Salesforce dans le monde, qui compte un total de 54.000 employés. Les fonctions de vente et d'assistance à la clientèle font partie de celles qui seront supprimées. Aux États-Unis, cette mesure touche certains employés qui vendent les logiciels de la société destinés aux entreprises de services financiers, aux entreprises de santé et de sciences de la vie, mais aussi d'autres équipes de vente en ligne.

"Nous réaffectons les ressources afin de positionner l'entreprise pour une croissance continue", a déclaré un porte-parole de Salesforce. "Cela implique de continuer à embaucher et à rediriger certains employés pour alimenter nos domaines stratégiques, et d'éliminer certains postes qui ne correspondent plus à nos priorités. Pour les employés concernés, nous les aiderons à trouver la prochaine étape de leur carrière, que ce soit au sein de notre entreprise ou dans le cadre d'une nouvelle opportunité".

Plus de 5 milliards de chiffre d'affaires

Mardi, alors que certains employés étaient informés par vidéoconférence de leur licenciement, Salesforce a indiqué que le chiffre d'affaires avait augmenté de 29 % pour atteindre 5,15 milliards de dollars. L'entreprise a également revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles, et ses actions ont fait un bond de 26 % mercredi à New York, portant les gains pour l'année à 67 %.

"Il n'y a pas d'emploi à vie chez Salesforce. Tout est basé sur la performance." Marc Benioff CEO de Salesforce

Le CEO Marc Benioff avait déclaré mercredi que "la décision de supprimer des emplois a toujours été difficile". "Il n'y a pas d'emploi à vie chez Salesforce", a-t-il souligné. "Tout est basé sur la performance. Nous allons modifier des emplois et évoluer au fur et à mesure que nos marchés et nos clients changent". Chaque année, Salesforce "rééquilibrera" 5 à 10 % de ses effectifs pour se concentrer sur les domaines stratégiques, a-t-il ajouté.