Samsung condamné à vendre ses produits

L’affaire s’est rapidement envenimée, poussant Taminco à citer Samsung en justice. On vous épargne les détails, mais la bataille fut rude et, au bout du jour, en appel, le géant sud-coréen fut condamné à cesser cette pratique jugée illégale. En d’autres mots, Samsung ne pouvait pas évincer Taminco et devait lui vendre les produits souhaités. Samsung n’a pas respecté les injonctions du juge d’appel et a continué à priver Taminco d’une série de produits. Entre-temps, Samsung a proposé de redémarrer une nouvelle relation commerciale sur de nouvelles bases, mais Taminco, à qui Samsung devait 285.000 euros (cumul des astreintes), ne l’entendait pas de cette oreille. Les deux parties viennent de s’affronter une nouvelle fois, sur les mêmes bases et Samsung a de nouveau été condamné avec, cette fois, une astreinte de 5.000 euros à la clé.