Samsung dévoile son dernier smartphone et attend la prochaine révolution

À l’occasion de la sortie du dernier Samsung, le directeur marketing en a profité pour faire le point sur le marché. L’entreprise mise désormais sur son écosystème et la prochaine révolution technologique.

Ce mercredi, le très chic BMW Brand Store de Bruxelles avait mis ses voitures de côté pour faire place à des smartphones. C’est là que Samsung avait décidé de présenter son nouveau smartphone annuel, le S10 (et ses déclinaisons S10E et S10 +). Pas de véritable révolution si ce n’est un écran toujours plus grand, plus de mémoire et un paquet de caméras. Le S10 + compte ainsi cinq capteurs.

"Nous parlions d’évolution plutôt que de révolution. Le S10 apporte néanmoins de réelles nouveautés comparées aux S8 et S9" Serge Vandriessche Directeur marketing Benelux de Samsung

Des nouveautés qu’apprécieront avant tout les mordus de technologies, prêts à sortir la carte de crédit, les prix allant de 749 à 1.599 euros. "Nous parlions d’évolution plutôt que de révolution. Le S10 apporte néanmoins de réelles nouveautés comparées aux S8 et S9", explique le Serge Vandriessche, le directeur marketing Benelux de Samsung.

La nouvelle révolution ne devrait toutefois pas trop tarder, espère le patron. "L’écran pliable devrait arriver pour le dernier trimestre de l’année", explique-t-il. Une avancée sur laquelle mise le Samsung pour redynamiser ses ventes.

Il faut dire qu’avec un marché en baisse depuis plus d’un an, le smartphone a déjà affiché une meilleure forme. "C’est une évolution logique, explique le directeur. La concurrence est plus grande et on constate que le taux de remplacement passe progressivement de 20-24 mois à 26-30 mois."

Miser sur l’écosystème

Samsung n’est pas le seul à souffrir. Son rival de toujours grimace également. Afin de se défaire de sa dépendance à l’Iphone, Apple mise donc de plus en plus sur ses services. Samsung ne disposant pas d’une telle offre, il faut chercher les revenus ailleurs. "Notre stratégie est de miser sur notre écosystème. Désormais, tous nos nouveaux produits peuvent se connecter entre eux. Je peux, avec mon GSM, voir ce qu’il y a dans mon frigo, le connecter à ma montre, lancer mon lave-vaisselle… Notre objectif est de créer un écosystème le plus large possible, permettant aussi de se connecter à des technologies n’étant pas spécialement de Samsung", explique le responsable.

"Il est plus simple de garder un client heureux que d’en récupérer un parti à la concurrence." Serge Vandriessche directeur marketing Benelux de Samung.

La connectivité ne rapportant rien directement, elle a d’autres avantages pour la marque. "Aujourd’hui, la rétention est plus importante que l’attraction de nouveaux clients. Il est plus simple de garder un client heureux que d’en récupérer un parti à la concurrence. Avoir un large écosystème est un moyen pour fidéliser nos utilisateurs", détaille le responsable annonçant des chiffres de rétentions en hausse et flirtant avec les 85%.

Pour développer son écosystème, la marque veut également revoir sa présence sur le marché. Trois nouveaux magasins Samsung ont récemment été annoncés aux Etats-Unis. Des boutiques exclusivement dédiées à la marque qui rappellent la stratégie d’Apple. "Nous avons déjà des magasins Samsung mais nous allons en mettre davantage en place. C’est un bon moyen de présenter nos objets et faire découvrir notre écosystème. Actuellement, il n’y en a qu’un en Belgique, à Bruxelles. Nous en prévoyons une dizaine pour le Benelux d’ici fin 2020", explique encore le directeur marketing.

Ne pas rater le train 5G