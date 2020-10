Samsung espère se refaire une santé dès la fin de l’année

Malgré une pandémie mondiale, l’année 2020 est très importante au niveau stratégique pour Samsung. Après avoir lancé le S20, son modèle-phare en mars dernier, le géant a mis sur le marché mi-septembre le Galaxy Fold 2, son fameux téléphone pliable. Les deux grosses sorties en une demi-année ont fait briller les yeux des fans. Et allégé leur portefeuille.

"Samsung mise sur le premium en priorité. C’est la stratégie bien établie depuis quelques années", assume Willem Visser, vice-président de Samsung Mobile Benelux. Comptez donc au moins 900 euros pour le dernier S20 et 2.000 euros pour le Galaxy Fold 2. Malgré certains critiques sur les prix affichés, Samsung persiste. "La question du prix revient souvent. Mais nous adaptons notre offre à la demande des clients. S’il y a de la demande, c’est que nous sommes dans le bon", explique sans détour le responsable qui défend l’intérêt d’une telle stratégie. "Miser sur des produits les plus avancés est positif pour toute la marque. Nous conservons une offre très large. Nos premiers téléphones sont à 149 euros. Nos smartphones plus accessibles bénéficient de l’investissement que nous faisons dans la technologie".