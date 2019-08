Samsung lance le leasing privé pour ses smartphones en Belgique

Samsung va lancer des offres de leasing privé pour ses smartphones Galaxy dès 2020 en Belgique. Une grande première chez nous qui devrait faire des émules.

Payer tous les mois via un abonnement pour l’ensemble des services de notre quotidien, c’est la nouvelle tendance qui s’insère dans tous les secteurs. Samsung suit cette tendance mondiale, inspirée des envies de la génération des "millenials". La propriété qui était la norme laisse désormais place à l’expérience au sens large. Samsung l’a bien compris et va lancer en 2020 des offres de leasing privé pour sa gamme de smartphones Galaxy en Belgique. Selon le géant coréen, le consommateur belge est "prêt à payer des frais mensuels ou à opter pour une formule pay per use". Le service existe déjà en France et aux Pays-Bas depuis cette année.

Pour un prix d’entrée et des mensualités fixes, le consommateur pourra louer les derniers modèles de la gamme Samsung Galaxy pendant 24 mois. Le fabricant de smartphone reste pour l’instant flou sur les tarifs qui seront pratiqués, mais assure que "le prix sera calculé sur base de l’évolution et des tarifs en vigueur sur le marché belge". Les mensualités comprendront l’assurance et le service de reprise.

Un nouveau téléphone tous les 6 mois

L’acheteur pourra passer, s’il en a envie, tous les six mois au dernier modèle de la marque coréenne. À la fin de la période de location, le téléphone sera repris par Samsung. Une offre qui peut donner l’impression que Samsung pousse à la consommation dans un contexte mondial qui met à l’amende les entreprises surprises en flagrant délit de gaspillage volontaire.

Une accusation dont se défend Samsung qui explique que l’utilisateur belge a le réflexe de garder chez lui ses téléphones qu’il n’utilise plus. Un phénomène qui, selon Samsung, serait endigué par le leasing privé et qui permettrait de recycler beaucoup plus facilement des modèles peu utilisés et dont les composants sont encore récents.