Samsung sort son nouveau Galaxy Note en deux versions

La firme coréenne a présenté la nouvelle version de son Samsung Galaxy Note. Un smartphone avec quelques nouveautés et qui pourra fonctionner en 5G.

Samsung a présenté hier officiellement son nouveau smartphone Galaxy Note 10. Disponible à partir de 1099 euros, le smartphone haut de gamme de la marque coréenne est décliné en deux versions (Note 10 et Note 10+) qui se différencient notamment par leur taille de 6,3 et 6,8 pouces (soit 16 et 17 cm).