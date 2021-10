Sébastien de Halleux: "L'entrepreneur belge ne prend pas assez de risques"

Entretien avec le serial-entrepreneur belge Sébastien de Halleux qui quitte son poste en vue chez Saildrone pour financer et accompagner des jeunes pousses prometteuses.

Sébastien de Halleux est l’une des têtes de pont de la cohorte belge en Californie. Précurseur des jeux mobiles et investisseur avisé, le quadra est connu pour avoir notamment cofondé le développeur de jeux vidéo pour smartphone Playfish, vendu en 2009 au géant américain Electronic Arts pour 400 millions de dollars. Depuis 5 ans, il était le COO de Saildrone, une entreprise basée dans la baie de San Francisco qui cartographie et étudie les océans à l’aide de bateaux autonomes. Alors que l’entreprise vient de clôturer une levée de fonds de 100 millions de dollars, il quitte le navire pour se consacrer à ce qui l’excite le plus: créer et accompagner des start-ups à impact.

Pourquoi quitter Saildrone alors que tous les feux sont au vert pour l'entreprise?

Saildrone a maintenant atteint une altitude de croisière. J’ai participé au lancement de l’entreprise, des premiers projets aux accords avec la Nasa, la marine américaine et nombre de pays internationaux. L'entreprise a réalisé des performances techniques remarquables comme l’étude des ouragans en Atlantique et du Gulf Stream en proposant des données jamais récoltées jusqu’ici. À côté de ça, nous avons réalisé de bonnes performances commerciales. Ce sont des signaux pour l’entrepreneur que je suis. Ma force, c’est de faire passer une entreprise de zéro à 1.

Quel est votre nouveau projet?

Je me sens très concerné par le changement climatique et par le malaise d’une population jeune qui cherche sa place et ne se reconnaît pas dans les modèles de la génération précédente. Je vais donc me consacrer à un projet que j’ai commencé il y a 10 ans, Graph Ventures. Il s’agit d’un fonds qui a déjà aidé plus d’une centaine d’entreprises à impact à se lancer. On a décidé de professionnaliser l’activité en créant un 6e fonds dans la structure avec des capitaux externes. C’est un fond pour les jeunes entrepreneurs et qui est géré par des entrepreneurs. On a tous les mains dans le cambouis et on vit les réalités des structures qu’on aide.

Quels types d’entreprises choisissez-vous d’accompagner et de financer?

L’idée est de répondre à des problèmes globaux comme le changement climatique. Ce n’est pas juste comment capturer le carbone. Dans nos projets, il y a la gestion à long terme des débris spatiaux, les problèmes de transport avec l’étude des modes de propulsion électrique, la création de nouvelles communautés pour les personnes qui se sentent marginalisées dans les communautés existantes, la refonte des services financiers avec des nouveaux types de banques, des nouveaux types de produits financiers plus adaptés, etc.

Le fonds est doté de 30 millions de dollars, c’est suffisant pour avoir de l’impact?

Nous soutenons les entreprises jusqu'à leur serie A, quand ils lèvent des fonds de façon institutionnelle. 30 millions de dollars, ça peut paraître peu, mais les projets à ce stade-là n’ont pas besoin de plus d’argent. Nous avons en portefeuille 10 sociétés qui ont une valorisation de plus d’un milliard de dollars. Et plus d’une vingtaine qui valent plus de 100 millions. Nous sommes clairement à un âge d’or de l’innovation. Il n’y a pas de meilleure époque pour être entrepreneur, mais il faut y donner du sens.

Le stade de la création d’une entreprise vous excite plus qu'un succès final?

C’est personnellement la période qui m’intéresse le plus dans la vie d’une entreprise. Il y a quelque chose de magique dans ce stade qui va de l’idée à la réalisation de cette idée. Toute la valeur ajoutée se crée à ce moment-là, jusque-là tout n’est qu’hypothèse.

Vous n’avez plus envie de lancer une entreprise, un nouveau produit ou service vous-même?

Mon produit, c'est la croissance pour l’instant. Je veux aider un maximum d'entreprises. Mais je reste curieux et intéressé. Le voyage d’un entrepreneur n’est jamais fini. J’ai encore beaucoup d’idées, mais j’essaie de voir ça par le filtre des grands problèmes du monde comme l’éducation et le climat.

Vous accompagnez aussi des entreprises belges ou fondées par des Belges?

On en a plusieurs dans notre fonds effectivement, mais je ne peux dévoiler leur nom. Les Belges restent très plébiscités ici pour leurs talents, leur bilinguisme et leur capacité d’adaptation. Le plus grand défaut de l'entrepreneur belge reste le manque de prise de risque. Les idées sont bonnes, mais la prise de risque n’est pas assez élevée. On se contente d’être le numéro 1 dans son pays alors que les pays et les régions sont des notions dépassées. Il faut encourager les entrepreneurs belges et européens à avoir une vision plus globale.