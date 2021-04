Shyfter s’attaque au marché français avec sa gestion de planning

Avec sa solution numérique pour résoudre les problèmes de planning, Shyfter vient de lever 800.000 euros.

Parvenir à gérer les horaires des employés et étudiants dans la distribution ou l’horeca relève parfois du casse-tête. Lionel Hermans l’a constaté grâce à son épouse qui dirige une franchise dans la distribution alimentaire et a décidé de lancer en 2017 un logiciel pour résoudre les problèmes de planning. Il a rapidement connu un beau petit succès, mais l’aventure a pris un tournant décisif lorsqu’il s’est associé à Vincent Baille deux ans plus tard pour créer officiellement Shyfter.

En 2020, la startup a intégré le programme d’accélération de Digital Attraxion et vient de lever 800.000 euros pour lancer une nouvelle version de sa solution et pour renforcer sa présence sur le marché flamand et se développer sur le marché français. "Nous estimons pouvoir faire économiser aux sociétés plus de 30 heures par mois pour générer des horaires performants", annonce Lionel Hermans.

"Nous estimons pouvoir faire économiser aux sociétés plus de 30 heures par mois pour générer des horaires performants." Lionel Hermans Cofondateur de Shyfter