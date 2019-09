"Si le registre national tombe en panne, le ministre m'appelle dans les deux minutes"

D’apparence joviale, Antoine Kerrinckx, le patron d’Atos pour la Belgique et le Luxembourg se fait plus sérieux quand il doit évoquer les missions critiques sur lesquelles ses équipes travaillent. Entretien avec un patron qui passe ses journées au cœur des réacteurs informatiques des grandes entreprises et institutions belges.

Quand on prononce le nom d’Atos, il est généralement associé au domaine du paiement, pourquoi?

C’est vrai en Belgique car nous avons un historique avec Worldline qui est très puissant. En France, par exemple, lorsqu’on évoque Atos, personne ne pense à une entreprise liée aux moyens de paiements. Mais en Belgique, chaque fois que vous effectuez un paiement votre nom apparaît avec celui de Worldline, ce qui entraîne une confusion sur nos activités.

Que reste-t-il de cette activité liée au paiement?

La partie paiement a été introduite en Bourse séparément du groupe Atos l’année où nous avons fait l’acquisition de Bull (2014, NDLR). C’est devenu d’une certaine façon une spin-off dont Atos était majoritaire. Au début de cette année, il a été décidé qu’Atos allait descendre au capital de Worldline pour ne plus être majoritaire et maintenant cette partie-là est déconsolidée des résultats du groupe.

Pourquoi avoir effectué cette manœuvre?

À un moment donné, les besoins de Worldline en termes de croissance, d’acquisition et de capacité d’endettement étaient moins compatibles avec la stratégie du groupe Atos et donc le fait de descendre notre participation au niveau du capital accorde plus d’autonomie à Worldline dans la poursuite de sa stratégie de développement.

Que représente le marché belge pour Atos, l’acteur de transformation digitale?

Pour nous, cela représente environ 300 millions de chiffre d’affaires, Luxembourg compris. 60% concernent le secteur public avec le marché local et aussi les institutions européennes et le reste se fait sur le privé.

Par secteur public, vous entendez l’institutionnel fédéral et les entités régionales?

Ce sont les SPF fédéraux, les Régions et toutes les instances de type gouvernemental mais avec des périmètres sensiblement différents. Nous avons un historique avec le niveau fédéral car l’administration possède de nombreux "mainframes" (ordinateurs à grande capacité généralement au centre d’un réseau sécurisé, NDLR) de l’époque que nous gérons encore aujourd’hui pour eux.

Ces super-ordinateurs font l’objet de toutes les attentions dans l’administration car ce sont eux qui sont directement concernés par la transformation digitale?

L’enjeu aujourd’hui est de sortir de l’ère du mainframe, du super-ordinateur calculateur, car ce sont des machines très robustes mais peu flexibles. Autre inconvénient, la machine en elle-même est très coûteuse et son système d’exploitation est très gourmand en frais de licence. L’objectif est de sortir petit à petit les institutions et entreprises de ce système-là. Le but est de copier l’ensemble des applications et de permettre de les faire tourner sur d’autres systèmes d’exploitation.

C’est ce que vous avez fait pour le registre national belge?

Effectivement. Nous venons de terminer ce projet sensible. À l’époque, nous avions vendu ce fameux super-ordinateur au SPF avec les licences pour le système d’exploitation; aujourd’hui, on assure la transformation de l’infrastructure. Sortir de ce type d’infrastructure n’a qu’un objectif: diminuer les coûts pour le client en garantissant la même qualité de service. On peut arriver à des diminutions de coûts IT de l’ordre de 70%. Le problème est que ces systèmes sont composés de couches applicatives qui ont été développées pendant les années 80 et 90 par des développeurs qui arrivent à l’âge de la retraite maintenant, ce qui ne facilite pas les choses.

Quels sont les risques lorsque l’on opère la transformation digitale d’un organe aussi sensible que le registre national?

C’est ce qu’on appelle des missions critiques chez nous. Le registre national, c’est quelque chose qui ne peut pas s’arrêter, pas tomber en panne. Car s’il y a le moindre souci, deux minutes plus tard, j’ai un coup de fil du ministre qui me demande des comptes. On a ce type de mission dans l’industrie et là, la moindre seconde de déconnexion lors d’une migration a un impact sur les coûts de production de l’ordre du million d’euros.

Quelle place pour l’humain et les employés dans ces fameuses transformations digitales que vous implémentez?