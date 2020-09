Siemens se prépare à vivre sans son département énergie

C'est donc la fin d’une ère importante , l’énergie étant rapidement devenue l’une des spécialités de l’entreprise. La décision n’a toutefois rien de négatif, rassure-t-on en interne. "Dans l’organisation, cela ne change pas grand-chose", explique Nicolas Petrovic, le CEO de la division belge de Siemens. "En Belgique, les équipes resteront au sein de nos bureaux". Sur le millier de travailleurs belges que compte Siemens, une centaine est active dans ce département . "L’activité dans ce secteur est de plus en plus porteuse . Il ne s’agit donc pas de délaisser un département moins intéressant. Mais la direction du groupe a constaté que nos différentes activités ne vivaient plus sur le même cycle", détaille le patron.

À la pointe avec la pharma belge

La société allemande va donc désormais se focaliser sur la digitalisation et l’automatisation au sein de ses entreprises clientes. Active notamment auprès de nombreuses PME, industries et hôpitaux, Siemens se déploie notamment dans la gestion et le suivi des systèmes. "Nous sommes les travailleurs de l’ombre du bâtiment", explique le responsable. L’année dernière, la division belge du groupe enregistrait un chiffre d’affaires de presque 525 millions d’euros. "Le marché belge est important pour le groupe", assure le patron. "Nous avons plusieurs centres de compétences installés ici, dont un spécialisé dans le pharma. Nous travaillons pour le moment sur la mise en place d’un "jumeau numérique" avec GSK et avons déjà accompli plusieurs premières mondiales", assure le patron.