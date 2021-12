SlideNJoy livre (enfin) ses premiers doubles écrans portables

Après 6 ans de recherche et de déboires, le belge SlideNJoy arrive au bout de son parcours du combattant et livre ses premiers clients.

Laurent Wéry ne cache pas son enthousiasme devant l'objet qu'il déballe avec fierté. Plus de six ans qu'il travaille sur ce projet avec deux associés, Charlee Jeunehomme et Thomas Castro. Six ans d'une aventure passablement compliquée et semée d'embuches, mais qui se concrétise enfin: Slidenjoy, devenue entre-temps Portabl, livre enfin ses écrans portables.

Sur papier et en démonstration, l'objet ne manque pas d'atouts: un double écran repliable qui vient se clipser à l'arrière de l'écran d'un PC portable classique et qui permet du coup d'en tripler la surface sans devoir trimbaler un moniteur encombrant et son lot de câble. L'extension, repliée ne prend pas plus de place qu'un laptop, pour un poids de deux kilos, et ne nécessite qu'une connexion USB-C unique pour l'alimentation et le transfert des données.

Concrétisation

Les 300 premiers écrans sont en cours de livraison, et c'est enfin l'heure de la concrétisation pour cette start-up née à Gerpinnes. "Mes deux jeunes associés sont venus me voir avec cette idée assez révolutionnaire. Nous n'y connaissions rien en matière de fabrication", raconte Wéry. Commence alors l'apprentissage de la conception, du moulage, de la recherche de fournisseurs.

"Nous étions partis sur une connectique USB-3 qui entretemps est devenue obsolète au profit de l'USB-C. Il a fallu tout revoir" Charlee Jeunehomme Co-fondateur de Portabl

Et les premières levées de fonds. Le concept séduit et parvient à convaincre 1.600 "early-adopters" sur Kickstarter. Par la suite, quelques grands comptes commandent 4.000 modèles entièrement préfinancés. Les précommandes en ligne, avec un acompte de 60 EUR, affluent également, plus de 10.000 à ce jour.

Mais ces commandes, il faut les honorer... alors que les embuches se multiplient pour la start-up. "Nous étions partis sur une connectique USB-3 qui entretemps est devenue obsolète au profit de l'USB-C. Il a fallu tout revoir", témoigne Charlee Jeunehomme. Le partenaire chinois du trio tente de reprendre le projet à son propre compte. La rupture des relations fait à nouveau perdre du temps. "Il a fallu retrouver de nouveaux fournisseurs et une usine de montage en plein Covid...", précise Jeunehomme.

Et entre-temps, les premiers clients s'impatientent et commencent à vouer Portabl aux gémonies sur les réseaux. Une enquête pour fraude ouverte à l'encontre des créateurs sera finalement classée sans suite. Outre Atlantique, une autre enquête est ouverte pour violation de brevet. "Rien à voir avec le nôtre, mais cela a suffi à ouvrir une procédure et à nous forcer à un accord à l'amiable", reconnaît Wéry.

630 euros L'extension d'écran proposée par Portabl est vendue au prix de 630 euros, en ligne exclusivement.

De nouveaux développements

Mais le trio est tenace et peut enfin livrer ses premières machines depuis quelques semaines au prix de 630 euros. Au compte goûte encore. La pénurie de puces limite la production. "Nous avons un stock de 15.000 chips environ. À raison de deux puces par machine, cela nous permet d'en sortir 6 à 7.000 d'ici le mois de juin prochain. Ce qui signifie que nous pourrons livrer les premiers clients Kickstrater et les grands comptes d'ici là. À terme, si le marché des puces se rétablit nous pourrons en produire 15.000 par mois", note Wéry.

Portabl, qui a déjà investi 2,4 millions dans l'aventure, fonctionne aujourd'hui avec dix personnes. Et travaille déjà sur des adaptations et de nouveaux développements dans la foulée de son produit phare sans craindre une concurrence qui investit de plus en plus dans les écrans pliables et extensibles." "Nous mettons clairement l'accent sur le BtoB plutôt que sur le grand public. Nous avons un accord de commercialisation avec le groupe Saturn, mais il ne sert à rien de l'activer tant que l'on n'a pas atteint un rythme de production suffisant", avoue Wéry.