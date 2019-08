SmartNews, la nouvelle licorne japonaise

SmartNews, c’est une application qui rassemble du contenu de plus 400 éditeurs de presse et fonctionne grâce à de l’intelligence artificielle. L’application propose du contenu en fonction des préférences des utilisateurs et adapte ses propositions au fur et à mesure des choix et temps de lecture de ses lecteurs. Du même type qu'Apple News ou Google News, elle compte plus de 20 millions d’utilisateurs actifs aux Etats-Unis et au Japon.