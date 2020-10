Sofina monte à bord de la licorne bruxelloise Collibra

Le holding de la famille Boël est devenu actionnaire du géant des données Collibra. Et ce, via le rachat d'actions existantes. Aucun détail supplémentaire n'a filtré à ce stade.

Née sur le campus de la VUB

Dire que Collibra se développe rapidement serait un euphémisme . Ce qui a commencé comme un projet de start-up à Bruxelles s'est développé en une galaxie de données de plus de 600 employés , répartis dans des bureaux en Belgique, aux États-Unis, en Pologne, en France et en Australie. Si la société ne divulgue pas de détails financiers, elle envisageait, en 2018, de viser les 200 millions de dollars de chiffre d'affaires dans les deux à trois ans .

Pour autant, on sait que la société belge avait déjà attiré les curieux puisqu'elle a déjà levé pas moins de 345,5 millions de dollars pour financer sa croissance. Et ce, auprès d'acteurs de renom. Cet argent provient en effet de la branche investissement de la maison mère de Google , Alphabet , mais aussi d'Iconiq Capital, le véhicule d'investissement qui a pu démarrer ses activités grâce aux actifs de poids lourds de la Silicon Valley tels que Mark Zuckerberg (CEO de Facebook).

Et pour cause, «Quand la conjoncture est difficile, les entreprises avec beaucoup de liquidités sortent les plus fortes de la crise», déclarait à l'époque le CEO et cofondateur Felix Van de Maele. «Nous pouvons montrer à nos clients, partenaires et employés que nous sommes forts et que nous continuons à investir dans l'innovation produit."