Sofina profite de la vente du roi du GIF à Facebook

Coup de lasso pour Facebook , qui a annoncé vendredi avoir racheté la plateforme Giphy , permettant de rechercher, partager et créer des GIF, ces images animées bien connues du net. Et dont Sofina est actionnaire, depuis février de l'an passé , avec une participation de 4,15% , selon le rapport annuel du holding de la famille Boël.

700 millions d'utilisateurs quotidiens

Roi, car créée en 2013 et basée à New York , Giphy est l'une des principales plateformes de partage de GIF, revendiquant plus de 700 millions d'utilisateurs quotidiens.

"Nous avons toujours voulu rendre la façon dont vous vous exprimez plus drôle, plus palpitante... et peut-être juste un peu plus bizarre", résume l'entreprise.