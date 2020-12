Sofina remet pour la troisième fois au pot du Google News indien

Le montant de l'opération n'est pas connu . Tout au plus apprend-on qu'elle s'inscrit dans le cadre d'un tour de table portant sur un montant total de 100 millions de dollars (soit 82 millions d'euros) , mené par les géants américains Google et Microsoft notamment.

De quoi valoriser désormais celui que l'on surnomme le " Google News indien" à plus d'un milliard de dollars . Et donc, lui offrir le statut de "licorne".

Croissance morose

Mais jusqu'à atteindre un certain plafond. En effet, si le service comptait encore récemment 1.300 publications partenaires, permettant la circulation d'environ 250.000 infos quotidiennement, la croissance était devenue plus morose, avec des indicateurs clés de performance qui, s'ils ne sont pas en diminution, ne sont pas non plus en croissance. Et ce malgré une équipe de plus de 500 personnes.