Sony et Microsoft décident de jouer ensemble

Microsoft (Xbox) et Sony (PlayStation) enterrent leur rivalité dans le secteur de la console de jeux. Ils ont décidé de faire face ensemble à la concurrence des nouveaux acteurs tels que Google.

La nouvelle est tombée fin de semaine dernière à Tokyo, ville où siège Sony , et à Redmond, qui abrite le quartier général de Microsoft . Des années durant, les deux sociétés s'étaient affrontées dans le segment des consoles de jeux, Microsoft avec sa Xbox; Sony avec sa PlayStation. Aujourd'hui, la hache de guerre est donc enterrée.

Le CEO de Sony, Kenichiro Yoshida, et son homologue américain, Satya Nadella, ont signé une lettre d'intention dans laquelle ils expriment leur volonté "d'étudier des développements conjoints pour accompagner leurs services de jeux et contenus en streaming". Leur objectif: développer ensemble un environnement "online" pour diffuser leurs jeux et leurs contenus virtuels.