Sorare, la start-up qui joue la carte de la collection virtuelle

En septembre dernier, l'annonce avait fait bondir une bonne partie de ceux qui ne comprennent rien aux NFT. Sorare, une start-up d'une quarantaine de travailleurs, levait 680 millions d'euros. Son activité résumée en une ligne? Proposer des cartes virtuelles représentant des joueurs de football.

La description arrêtée là ne va certainement pas réconcilier les sceptiques avec l'acronyme à la mode. Dans les faits, heureusement, le business de Sorare est un peu plus riche d'intérêt. Sorare ressemble à s'y méprendre à une version 2.0 de Panini où les bonnes vieilles cartes ne sont plus que des représentations virtuelles.

Afin de leur donner un côté strictement personnel malgré leur format impalpable, les fondateurs de l'entreprise font appel aux NFT (Non fongible token). Grâce à la technologie blockchain, ils peuvent rendre unique chacune des cartes. Et donc en faire des objets de collection. "L'idée du concept est venue aux fondateurs, justement avec l'émergence des NFT", glisse Thibaut Predhomme, le responsable des opérations de Sorare. L'être humain a toujours collectionné. Il restait à savoir quelle serait la série la plus intéressante".

À cette question, le football a évidemment une bonne carte à jouer. Chacune des cartes est tirée en 1.111 exemplaires avec quatre niveaux de rareté. La version la plus abordable est "imprimée" 1.000 fois, 100 pour le niveau au-dessus, puis 10 exemplaires, et enfin 1 seule carte a le niveau maximal de rareté.

Fantasy game

"L'album finit toujours ou presque dans un tiroir ou un grenier. Ici on intègre la notion de jeu qui fait que les cartes ne sont plus que de simples objets de collection" Thibaut Predhomme Responsable des opérations chez Sorare

Sorare est donc un fournisseur de collections. Un bon début, mais peut-être pas encore assez pour convaincre les sceptiques les plus endurcis.

Sorare dispose d'un autre atout: les fameuses cartes de collection ne servent pas qu'à décorer l'écran de son ordinateur. "C'est là que cela nous différencie d'un simple Panini. Une fois terminé, l'album finit toujours ou presque dans un tiroir ou un grenier. Ici on intègre la notion de jeu qui fait que les cartes ne sont plus uniquement des objets de collection", explique le responsable des opérations.

En parallèle, un fantasy game a été confectionné. Il permet à chacun d'aligner son équipe et de la faire affronter celle d'autres collectionneurs. Mieux, les compétences des joueurs évoluent dans le temps et en fonction de performances bien réelles des joueurs qu'elles représentent. Collection et jeu donc. Le double argument fait mouche auprès du public.

Les enchères pour gérer la demande

Cela tombe bien, Sorare tire ses revenus uniquement de la vente de ses fameuses cartes. Afin de ne pas se planter dans le prix, les responsables laissent le marché décider par lui-même, via un système de vente aux enchères. Aux utilisateurs de décider si l'unique carte de Mbappé vaut 20 euros ou plutôt plusieurs milliers. Sans surprise, la réponse se trouve plutôt dans la deuxième partie de la phrase.

"Notre objectif est de rester dans un budget accessible pour tous", assure toutefois Thibaut Predhomme. À la base, d'ailleurs, il n'y avait que 111 cartes par joueur. Nous avons augmenté le nombre pour répondre à la demande et rester accessibles. Chaque utilisateur qui s'inscrit a d'ailleurs accès gratuitement à 10 joueurs et on estime qu'il peut faire sa propre équipe pour une cinquantaine d'euros."

L'offre restant limitée, les prix s'envolent néanmoins assez rapidement. Le record sur la plateforme date de novembre dernier où une carte de Cristiano Ronaldo a trouvé preneur pour 400.000 dollars. Elle a été vendue par un utilisateur.

Griezmann et Piqué

Car, en parallèle de la vente directe, un marché secondaire permet à chacun de revendre ses propres cartes. Le groupe reste discret sur ses revenus. Il précise toutefois qu'au total, 200 millions d'euros ont été échangés sur les deux plateformes l'année dernière. Un engouement massif qui n'a pas tardé à attirer les investisseurs.

En glanant 680 millions d'euros en septembre dernier, Sorare a signé la levée de fonds la plus importante de l'histoire pour une société tech française. L'argent frais a été en partie injecté par des noms bien connus du ballon rond comme Gerard Piqué et Antoine Griezmann.

Leur apport est financier, mais pas uniquement. "Ils ont une expertise dans le domaine qui est utile. Ils sont des ambassadeurs et parfois capables de mettre en relation avec les bonnes personnes", explique le responsable des opérations.

"La Pro league belge fut notre premier contrat avec une fédération. Ils ont une vision très innovante dans la manière de gérer la relation avec les fans." Thibaut Predhomme Responsable des opérations chez Sorare

Avoir les bons contacts dans le milieu est indispensable pour l'entreprise. Pour développer ses fameuses cartes, elle a besoin des licences des clubs ou des fédérations. "Ce qui a un coût important. Une bonne partie de la levée de fonds servira à financer cet aspect", explique Thibaut Predhomme.

À l'heure actuelle, Sorare a notamment trouvé des accords avec les championnats allemand et espagnol, et avec une série de clubs français. "Nous avons également un partenariat avec la Pro league belge, qui fut notre premier contrat avec une fédération. Ils ont une vision très innovante dans la manière de gérer la relation avec les fans".

eBay et Football Manager

Il reste toutefois encore du travail. Sorare ne dispose pas encore d'accord avec la Premier league anglaise, le championnat le plus réputé et le plus regardé de la planète. La facture pour exploiter les licences britanniques s'annonce salée.

Elle n'est toutefois pas la seule. Les coûts de fonctionnement de la plateforme ne sont pas anodins. "Nous avons une offre qui mêle une plateforme de vente et un fantasy game. C'est comme si nous devions développer en même temps un eBay et le jeu Football manager", rappelle le responsable.

La levée servira également à recruter des talents. "Nous sommes actuellement une quarantaine. L'objectif est d'être à 200 dans un an. Nous venons d'ouvrir un bureau à New-York". Le choix de Big Apple pour installer la première antenne internationale est évidemment bien réfléchi.

L'installation de l'autre côté de l'Atlantique pourrait être un bon premier pas vers la diversification. "Ce marché est particulièrement intéressant avec une culture de fans très importante, de même qu'une culture poussée de la collection." Un coup d'œil sur ce qui se passe sur le marché des collectionneurs dans le baseball suffit sans doute à faire saliver le groupe.

L'an dernier, le record de la vente la plus importante pour une carte d'un joueur a été battu trois fois. La carte la plus chère, représentant Honus Wagner, a été vendue pour la petite somme de 6,6 millions de dollars. Cristiano, avec ses quelques centaines milliers de dollars, en deviendrait presque ringard.