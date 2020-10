Star déchue de la bourse, Barco ne fait plus son cinéma

On ne le penserait pas à première vue, mais le groupe Barco , spécialisé dans les technologies de l’image, a aussi encaissé le Covid-19 comme un coup de poing en plein plexus. Imaginez: en 2019, Barco s’est envolée et est devenue l’une des star d’Euronext Bruxelles avec un bond de 150%, à 35 euros. Et puis la pandémie a fait son apparition et la star a mordu la poussière retombant à 15 euros en mars. Depuis janvier, la société a perdu près de la moitié de sa valeur.