Start It KBC et Finance&invest.Brussels travailleront ensemble

Le confinement n’empêche visiblement pas de nouer de nouveaux contacts. Start It KBC et Finance&invest.brussels, soit deux des principaux acteurs de l’univers start-up bruxellois, ont décidé de collaborer. Cette nouvelle relation est forcément une excellente nouvelle pour les jeunes pousses de la capitale qui pourront profiter de l’expertise des deux entités. Start It KBC est aujourd’hui l’un des principaux incubateurs de Belgique. Installé dans toutes les grandes villes, l’accompagnateur dispose d’une large implantation au nord du Bruxelles. Après un processus de sélection, Start It KBC accueille durant plusieurs mois les start-ups les plus prometteuses en leur fournissant des locaux gratuits ainsi qu’un suivi par des experts. De son côté, Finance&invest.brussels se focalise essentiellement sur l’aspect business et le financement des projets.