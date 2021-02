Steve "spez" Huffman, le hacker aux cheveux dorés

Il se définit comme un "troll dans l'âme", peut-être à cause de sa croyance survivaliste. Mais Steve Huffman est avant tout un vrai geek qui à l'âge de 8 ans s'amusait déjà à programmer des ordinateurs.

Site de partage, non de liberté

Fondé en 2005, Reddit permet à tout un chacun de publier des articles et de les soumettre au vote de la communauté. Souvent pointé du doigt pour être le berceau de théories du complot et de campagnes de harcèlement, il est désormais l'un des sites les plus visités aux États-Unis.