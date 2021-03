Stripe et ses 95 milliards dollars sur le toit du monde tech

Dans le monde des start-ups, son nom n'est pas le plus retentissant. Pourtant, parmi les géants non-cotés en bourse, Stripe est le patron. Cette start-up américaine, spécialiste du paiement en ligne, est aujourd'hui la start-up à la valorisation la plus importante au monde. Les analystes viennent tout juste de la fixer à 95 milliards de dollars. Il y a un an et quelques mois, la société ne valait pourtant que 35 milliards de dollars. À l'époque, Stripe bouclait une levée de fonds de 250 millions de dollars.