Tafsquare, le Meetic carolo de la rénovation...

La plateforme de mise en relation carolo Tafsquare a recruté du beau monde et levé des fonds pour décoller.

"Il y a dix ans, c’était impensable d’imaginer un Bruxellois partir bosser dans une start-up de Charleroi." Xavier Corman le dit avec le sourire, mais le constat est juste. Les temps ont bien changé. Il y a un an, le Bruxellois a rejoint comme CFO la plateforme carolo Tafsquare qui met en relation les particuliers avec des professionnels de la rénovation. En 12 mois, la start-up a parcouru du chemin et sort d’une année record avec de l’argent frais et de nouveaux parrains de renom.

Anciens de Caterpillar

L’arrêt des activités de Caterpillar à Gosselies en 2016 a, au moins, eu une conséquence positive: la création de Tafsquare par deux anciens collègues, Enrico Porrovecchio et Antoni Fasullo, qui emploient désormais 19 personnes.

Vue en plein écran Enrico Porrovecchio (à gauche) et Antoni Fasullo. ©Tafsquare

Après un changement de modèle économique en 2019, la plateforme carolo vient de signer une année 2020 record avec 20.000 projets de rénovation passés par son site pour un montant total de 130 millions d'euros. La recette ? "La qualité. À la fois des projets, que nous vérifions et qualifions en prenant contact avec les particuliers, et des entrepreneurs, que nous sélectionnons pour être certains qu’il n’y aura pas de mauvaise surprise", explique Xavier Corman. Une sélectivité qui amène régulièrement la plateforme à retirer certains prestataires qui ne présentent plus les garanties suffisantes. De quoi rassurer le quidam qui rêve de rénover son toit ou ses châssis sans se faire avoir et pour qui tout est gratuit.

Coworker dans l’âme Xavier Corman est un grand fan du coworking et plus particulièrement du Betacowork, l’un des premiers lieux de coworking créé à Bruxelles. Directeur financier freelance quand il y débarque en 2011, il y rencontrera des futurs clients et surtout des amis, selon ses dires. Comme son compère Toon Vanagt, fondateur de data.be, avec qui il est très actif dans l’association Fintech Belgium.

Objectif France

Ce quidam est pour l’instant un Belge francophone, mais sera très rapidement français puisque la start-up carolo vient d’acquérir 4 sites français bien implantés dans le secteur de la mise en relation pour des travaux. Tafsquare a jeté son dévolu sur budget-maison.com, guide-construction.fr, prixmaison.fr et devis-constructeur-maison.com, quatre sites internet qui vont aussi enrichir l’offre de services existante, en l’étendant de la rénovation à la construction. Des noms de domaines qui sont des business qui tournent et qui référencent plusieurs milliers de professionnels du secteur. Une belle opportunité pour Tafsquare qui se rémunère via une formule d’abonnement mensuel ou annuel pour les professionnels, qui espèrent en retour recevoir un maximum de demandes.

Des mentors et des fonds

Tafsquare sait s’entourer. On retrouve au conseil d’administration plusieurs personnalités reconnues de la scène start-up francophone. Autour de la table pour accompagner la pépite carolo, se sont assis Xavier Corman (fondateur d’Edebex), Nicolas Finet (fondateur de Sortlist), Sébastien Doyen (Directeur de Digital Attraxion) et désormais Mike Vandenhooft (fondateur de Newpharma). Une belle brochette qui a roulé sa bosse dans le domaine des plateformes web et de l’e-commerce. Mike Vandenhooft a même personnellement investi dans le dernier tour de table réalisé par la start-up. Sur les derniers six mois, elle a levé 800.000 euros auprès de la Sofinex et plusieurs investisseurs privés. De quoi viser une belle croissance en 2021.

Mr. Fintech Cela fait un moment que Xavier Corman gravite dans l’écosystème start-up francophone. Expert de la Fintech, il a notamment fondé Edebex, spécialiste du rachat de facture, qu’il a dirigé pendant 6 ans avant de laisser sa place de CEO en 2019.