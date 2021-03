Tapptic lance Riplee et fait des médias une priorité

Le spécialiste du développement d'application vient de lancer Riplee. Cette nouvelle marque se focalisera uniquement sur le secteur des médias et des télécoms.

Avec sa centaine de travailleurs, Tapptic est aujourd'hui l'une des références belges dans le développement d'application. Ses clients se nomment Brussels Airlines, Fortuneo ou encore l'Opéra de Paris. Au fil des années, l'entreprise est également devenue particulièrement active dans le monde des médias et des télécoms en signant avec des M6, TV5 Monde ou VOO. Le portefeuille clients n'a cessé de prendre de l'ampleur au point pour l'entreprise d'en faire désormais une priorité.

"En plus des canaux traditionnels, Riplee souhaite positionner les diffuseurs d’information en précurseurs des nouveaux usages médiatiques."

La société a décidé de lancer Riplee, une nouvelle marque uniquement dédiée à ces acteurs spécifiques via une offre plus adaptée. "En plus des canaux traditionnels, Riplee souhaite positionner les diffuseurs d’information en précurseurs des nouveaux usages médiatiques : consoles de jeu, voitures connectées, réalité virtuelle, assistants vocaux…", assure le groupe. Lancée avec une dizaine de travailleurs de Tapptic, l'entreprise compte rapidement engager.