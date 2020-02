Tapptic rachète le spécialiste du digital Idweaver

La scale-up bruxelloise va reprendre l’implantation wallonne du spécialiste du développement web. Une trentaine de travailleurs vont ainsi rejoindre le groupe. L’ambition? 200 travailleurs et un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros.

Pour sa décennie d’existence, Tapptic a décidé de s’offrir un joli cadeau. La scale-up belge de référence dans le développement d’applications pour smartphone a officialisé le rachat d’une partie importante de l’activité de l’agence digitale Idweaver. Installée à Bruxelles, Tapptic est un nom bien connu dans le milieu et se charge notamment du développement des applications de sociétés comme M6, le TEC, Fortuneo, Brussels Airlines et Bouygues Telecom.

Afin de compléter son offre, la scale-up a jeté son dévolu sur un autre acteur du digital, également à la réputation solide. Basée à Waterloo, Idweaver dispose toutefois d’une offre différente de son nouvel acquéreur. La société se concentre, elle, en priorité sur la communication et le développement web.

"Nos deux activités sont donc parfaitement complémentaires", explique Alexandre De Saedeleer, le managing director de Tapptic. Les deux entreprises se connaissent d’ailleurs bien et ont déjà collaboré sur des projets ensemble. "Nous n’avons jamais été en concurrence sur un appel d’offres mais on a déjà pu constater que nous avons certains clients identiques. Aujourd’hui, une entreprise qui a un plan digital ne peut déployer sa stratégie sans penser web et app."

En dix ans, Tapptic est devenue l’un des principaux acteurs du marché belge. La société travaille aujourd’hui presque uniquement avec des grands noms. "Les premiers contrats que l’on signe débutent à 50.000 euros mais grimpent rapidement pour atteindre jusqu’à 1,5 million d’euros", explique Alexandre De Saedeleer. Ses clients les plus prestigieux sont issus notamment du secteur des médias et du transport. "Ce sont des domaines où l’application joue un véritable rôle dans le service offert. On réalise par exemple les applications de la RATP et du TEC. Avoir une application fluide, agréable, avec un accès efficace aux infos utiles est indispensable pour les utilisateurs", précise-t-il.

Aujourd’hui très largement répandues, les apps n’en restent pas moins un service à constamment repenser. "Auparavant, la priorité était la technique et s’assurer que cela fonctionne bien, peu importe l’expérience client. On constate désormais que c’est un élément essentiel qui nécessite des dizaines de jours de travail, avant même d’avoir écrit la moindre ligne de code. Cela se voit d’ailleurs dans les chiffres. Nous avons par exemple retravaillé complètement l’application de Brussels Airlines durant l’été afin de la rendre la plus agréable possible pour les utilisateurs. Sa cotation est passée de deux à quatre étoiles et le nombre de réservations via l’application a augmenté de 51%", illustre le managing director.

30 travailleurs de plus

Du côté des chiffres, l’acquisition permettra à Tapptic de faire un bond en avant. Impossible toutefois d’obtenir la moindre information sur le montant de la transaction. La scale-up compte aujourd’hui 110 travailleurs, répartis dans plusieurs bureaux en Belgique, en France, en Suisse et en Pologne. Son chiffre d’affaires était de 11 millions d’euros l’an dernier.

20 millions € Tapptic espère voir rapidement grimper son chiffre d’affaires à 20 millions d’euros.

L’acquisition d’une partie d’Idweaver permettra d’intégrer une trentaine de collaborateurs à l’entreprise. "Notre activité est séparée entre notre business effectué à la maison mère de Waterloo et nos deux implantations à Paris et Bruxelles où nous travaillons directement chez les clients, explique Sébastien Degrave, le directeur opérationnel de l’implantation brabançonne. C’est la première partie de l’activité qui intègre Tapptic et correspond à environ 40% de nos revenus." L’an dernier, le chiffre d’affaires global de l’activité s’élevait à 13 millions d’euros.

À peine officialisée, l’acquisition s’installe déjà dans les bureaux. "On vient seulement de l’annoncer cette semaine aux équipes et on a déjà trouvé pas mal de synergies, assure Alexandre De Saedeleer. Je suis certain que si je prends la liste des clients actuels de Tapptic, 50% seront intéressés par l’offre proposée par Idweaver", glisse encore le patron qui espère rapidement monter le total des troupes à 200 collaborateurs et atteindre un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros.