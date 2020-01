Tech & Data | "Les données n'ont pas qu'un objectif commercial"

L’exploitation de données s’installe enfin doucement dans le vocabulaire des entreprises. Encore faut-il savoir comment s’y prendre pour extraire les informations pertinentes des mines d’or d’informations dont disposent les entreprises. La start-up Jetpack.ai en a fait sa spécialité. Fondée en 2017, cette jeune pousse de 12 travailleurs travaille désormais pour des entreprises renommées comme Proximus , Lineas , Wabco ou International Duty Free , repris par Lagardère depuis quelques mois et qui exploite les espaces commerciaux dans les aéroports belges. La jeune boîte n’a pas de secteurs de prédilection, les données et donc leur exploitation, étant partout. " Sur la base de données, comme les arrivées d’avions et leur provenance, le moment de la journée ou de l’année, on peut anticiper quelles seront les ventes dans l’aéroport . Cela nous permet ensuite de donner des conseils pour améliorer les ventes. Pour le secteur du transport, on peut anticiper les demandes et mieux planifier la journée des chauffeurs , par exemple ", illustre Raphaël Krings, l’un des cofondateurs de Jetpack.ai.

Des cerveaux plutôt que des fonds

Les données en réponse à Trump

Le spécialiste a également mis en place une carte dynamique pour aborder sous un autre angle le succès de Donald Trump aux élections. "Sa fille a tweeté une carte où on voit une dominance de rouge, représentant son parti. Elle demandait qui pouvait challenger ceci. En reprenant le choix des électeurs individuels par canton et non par grands électeurs, on voit que la carte prend un aspect totalement différent", explique le jeune homme. Son tweet reprenant le résultat de son exploitation de données a été partagé plus de 27.000 fois. Une belle pub pour la société, mais pas seulement. "Cela nous permet effectivement de rendre plus concret ce que nous faisons et donc nous faire connaître. Mais il y a aussi une volonté d’aborder des thèmes spécifiques avec un angle différent. Nous avons déjà travaillé avec le magazine Médor pour traiter des données. Nous sommes aussi intéressés par ce genre de projets qui n’ont pas spécialement un objectif commercial", conclut Karim Douieb.