Tencent Music en Bourse d'ici la fin de l'année?

Le géant chinois de la musique en streaming, Tencent Music, envisage de faire son entrée sur le marché boursier au second semestre. Cette opération pourrait valoriser l'entreprise à plus de 20 milliards d'euros.

Après Spotify , c'est au tour de Tecent Music Entertainment , le géant chinois du streaming musical, de vouloir faire son entrée sur les marchés boursiers. Selon certaines sources, il serait question de la plus grande introduction en Bourse jamais opérée par une entreprise technologique. L'IPO pourrait ainsi valoriser Tencent à 25 milliards de dollars (20,34 milliards d'euros).

The "Wall Street Journal" fixe l'opération pour le second semestre de l'année. Avec cette introduction, Tencent espère pouvoir surfer sur les débuts boursiers fructueux de Spotify. Le service de streaming fondé en 2008 en Suède avait choisi, début avril, le New York Stock Exchange pour se faire coter. Le premier échange de titres Spotify s'était effectué à 165,90 dollars, valorisant le groupe à 29,5 milliards de dollars (24,05 milliards d'euros).