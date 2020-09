Tic-tac pour TikTok

Dans la nuit de dimanche à lundi, un juge américain va décider si TikTok reste disponible ou non sur les plateformes de téléchargement d'applications aux Etats-Unis , énième rebondissement dans la saga diplomatico-technologique lancée par le président Donald Trump au nom de la "sécurité nationale". La décision est attendue avant minuit, heure de la côte est des Etats-Unis, soit avant 6h lundi matin en Belgique .

Le 18 septembre, TikTok a déposé un recours en urgence contre la décision du ministère du Commerce de bannir le réseau social des magasins d'applis , qui empêcherait de nouveaux utilisateurs de l'adopter, et les 100 millions d'utilisateurs américains actuels d'avoir accès aux mises à jour automatiques, nécessaires pour son bon fonctionnement.

Le juge Carl Nichols a de nouveau entendu dimanche matin, dans une audience par téléphone, les avocats de TikTok, qui appartient au groupe chinois ByteDance, et ceux du gouvernement américain. Début août, Donald Trump a signé un décret pour forcer ByteDance à vendre la plateforme à une entreprise américaine , évoquant une menace pour la "sécurité nationale". Il accuse depuis longtemps TikTok d'espionnage sur ses utilisateurs au profit de Pékin, sans preuves.

Bloquer TikTok? Inconstitutionnel, dit son avocat

Les négociations avec des sociétés américaines, notamment Oracle et Walmart , patinent à cause des réticences des gouvernements des deux pays à donner leur accord. Si les tractations n'aboutissent pas, une interdiction complète des activités du réseau sur le sol américain pourrait entrer en vigueur à partir du 12 novembre , a prévenu le Trésor américain.

Mais d'ici là, bloquer les téléchargements de l'appli serait inconstitutionnel, argumente TikTok, et enfreindrait le droit à la liberté d'expression, surtout à l'approche de la présidentielle du 3 novembre. "TikTok est bien plus qu'une application, c'est la version moderne du forum public, c'est une communauté, c'est un moyen de communication (…) d'autant plus important en temps de pandémie", a fait valoir l'avocat John Hall. "Si l'interdiction entre en vigueur, c'est comme si le gouvernement empêchait les deux tiers du pays de venir à l'agora".