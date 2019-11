TikTok bientôt équipée d'une offre de streaming?

ByteDance, la maison mère de l'app TikTok, discute avec les majors de la musique. Son ambition: concurrencer les Spotify et autres Apple Music dans le streaming musical.

Verrons-nous bientôt augmenter l'offre de streaming musical? Selon le Financial Times, le Chinois ByteDance, propriétaire de l'application TikTok bien connue des adolescents, serait actuellement en discussions avec Sony Music, Universal Music et Warner Music pour obtenir une licence globale permettant d'offrir le catalogue de musique via un système d'abonnement.