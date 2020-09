Tine Vandenbreeden prend la tête de MobileXpense

Retour aux sources pour Tine Vandenbreeden. Après une longue carrière chez SAP en Belgique, au Luxembourg et en France, elle revient sur ses terres pour prendre la tête de MobileXpense. Le groupe belge s'est spécialisé dans la gestion des notes de frais et a depuis quelques années acquis une dimension européenne.

MobileXpense a acquis plusieurs fournisseurs européens concurrents dont eBuilder Travel, Declaree et Dicom Expense . Soutenu financièrement par Fortino Capital , MobileXpense veut encore accélérer son développement en tablant à la fois sur une croissance organique et des acquisitions stratégiques.

Tine Vandenbreeden voit beaucoup d’opportunités dans les solutions comme celles du groupe MobileXpense au vu de la situation actuelle. La crise a mis en lumière l’importance de la digitalisation comme levier de croissance et le groupe belge compte bien en profiter. "Ce qu’on appelle communément des ‘frais’ ou des ‘dépenses’ sont en fait des investissements en innovation, productivité et ventes, qui génèrent de la croissance", explique Tine Vandenbreeden. La nouvelle CEO veut capitaliser sur les points forts du groupe MobileXpense : "ses solutions innovantes, l’expérience de son équipe et sa proximité avec ses clients."