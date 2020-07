Tioga Capital, un fonds bien armé au chevet de la blockchain

Expertises diverses

Mais, la mission n'ayant rien de simple , Tioga a cherché de l'aide et annonce ce vendredi avoir trouvé dans le fonds d'investissement en capital-risque SmartFin un partenaire stratégique , quand son cofondateur et pionnier de la scène fintech Jürgen Ingels (ex-Clear2Pay) rejoindra le comité d'investissement , nous dit-on.

Un advisory board a aussi été mis sur pied . Il comptera à son bord quelques personnalités telles que le professeur et chef du département de cryptologie Bart Preneel (KU Leuven), le CEO du fournisseur IT Cegeka (et ex-patron de l'invest limbourgeois LRM) Stijn Bijnens, et le président du Stanford Blockchain Club Kyle D’Souza.

Timing propice

Et pour cause, les idées fourmillent. Certaines jeunes pousses, en plein essor, deviendront peut-être l'Amazon ou le Google de leur génération. D'autant que de plus en plus de gens comprennent l'utilité de cette technologie de sécurisation des échanges qui rend la fraude numérique obsolète.