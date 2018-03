TomTom cherche un acquéreur potentiel

TomTom, spécialiste néerlandais des systèmes cartographiques de géolocalisation et de navigation, a chargé Deutsche Bank de l'aider à trouver un acheteur ou vendre une participation minoritaire. Cette information de Reuters juste avant la clôture ce mercredi à la Bourse d'Amsterdam a permis à l'action TomTom de bondir dans les tout derniers échanges pour terminer en hausse de 10,43% à 8,15 euros.

TomTom souffre depuis plusieurs trimestres de la désaffection pour les appareils personnels de navigation comme les GPS , autrefois son coeur de métier, une offre désormais intégrée dans les smartphones ou les tableaux de bord des voitures. Tout acquéreur pourrait toutefois être confronté à des obstacles réglementaires en raison de la vigilance des autorités, notamment aux Etats-Unis et en Chine, sur ce type de données proposées par l'entreprise néerlandaise.

Le chiffre d'affaires de TomTom, qui compte parmi ses partenaires ou clients Apple, Microsoft, Uber , Daimler et Baidu, a chuté de 9% à 903 millions d'euros en 2017 et il devrait poursuivre sa baisse cette année pour tomber à 800 millions d'euros. Le groupe a subi une perte de 204 millions d'euros l'an dernier après avoir été contraint de déprécier la valeur de son activité d'appareils grand public, qui vend aussi des montres et des caméras.