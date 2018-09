TomTom veut se défaire de ses activités télématiques, le titre grimpe

A la mi-septembre, le consortium Renault-Nissan-Mitsubishi a choisi Google et son service de cartographie pour équiper leurs véhicules. Une tuile pour TomTom, société néerlandaise pionnière dans les systèmes de navigation GPS. L'arrivée du géant technologique américain sur ses plates-bandes avait alors fait perdre plus de 26% en une séance à l'action TomTom . Une réplique de la chute a encore eu lieu il y a 3 jours quand Toyota, à son tour, a opté pour Android.

Mais, le groupe valorisé à environ 1,7 milliard d'euros veut aller de l'avant. Ce jeudi, TomTom a donné un signal fort en indiquant qu'il voulait se défaire de sa division télématique, segment dédié aux entreprises, notamment pour la gestion des flottes à distance et plus largement pour le développement d'applications en direction des voitures connectées. L'annonce a donné un coup de fouet au cours de Bourse de la société. L'action TomTom a grimpé de plus de 20% dans les premiers échanges, stabilisant ensuite ses gains autour des 17% en début d'après-midi à 7,22 euros. . C'est la plus forte progression sur un jour pour le titre depuis avril 2012.