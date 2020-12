Tony Fadell, le père de l'iPod, reconverti en parrain de la "deep tech"

Bien que l'on puisse lui attribuer la paternité de l'iPod lancé en 2001, ce ne fut qu'à moitié le cas pour l'iPhone qui suivit quelques années plus tard. Et ce, même s'il fut chargé de travailler sur le projet. En effet, c'est finalement le prototype d'une autre équipe, partie sur une version allégée du système d'exploitation de la firme à la pomme, qui fut retenu, et non son idée d'un iPod survitaminé grâce aux données cellulaires.