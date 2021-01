Traitement transfrontalier de données: la commission "vie privée" peut agir contre Facebook dans quatre cas

Internationalement compétent

Le juge s'est alors déclaré internationalement compétent à l'égard des sociétés Facebook Ireland et Facebook Inc., citées par la commission "vie privée" en plus de Facebook Belgium. Il a fait droit à la demande du président de la commission vie privée, en jugeant que Facebook n'informait pas suffisamment les internautes belges sur la collecte des informations et sur l'usage qui en est fait. Les sociétés Facebook ont fait appel de ce jugement.