Treedy's, la start-up belge qui veut mettre fin aux retours chez Zalando et Amazon

" Livraison et retour gratuits. " Ce genre de service est presque devenu une règle de base chez les magasins de vêtements en ligne. Si l’opération convainc sûrement les hésitants, elle coûte également très cher. " Dans certains cas, on parle de 50% de retours, ce qui peut parfois mettre en péril la santé économique d’un acteur ", explique David Francotte, qui n’est pas un accro de l’achat en ligne mais le fondateur de Treedy’s.

Lancée en 2015, cette start-up bruxelloise cherche le meilleur moyen pour diminuer les fameux retours. Comment? En s’assurant que le vêtement acheté soit parfaitement à la taille. Un aspect à l’importance capitale et très souvent la cause de retour et de frustration des acheteurs en ligne. "Des études montrent qu’un vêtement mieux adapté à la morphologie est porté plus souvent, ce qui renforce aussi l’engagement du client. Et en évitant les retours, les avantages sont évidemment économiques mais aussi écologiques pour le vendeur", explique David Francotte.