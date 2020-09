Tribu, le spécialiste des albums photos lève 700.000 euros

ça peut paraître difficile à croire mais le confinement peut visiblement avoir du bon pour certains business. Ce fut le cas pour celui de la start-up Tribu. Lancée en 2016, la jeune entreprise propose des albums photos à créer via une application et qui sont ensuite envoyés chaque mois à une personne qui les reçoit en version papier dans sa boite aux lettres. Le genre de cadeau idéal pour tenir mamy informée de la vie de famille. Encore plus lorsqu’un virus met le monde à l’arrêt. "Nous avons été submergés de demandes de familles, de la fondation Roi Baudouin, de maisons de repos et d’experts du secteur", confirme dans un communiqué Arnaud de Cartier, le CEO de la start-up. Par rapport à l’année dernière, le bond est énorme. Le nombre d’abonnements a connu une croissance de 1.076% . 2019 fut pourtant déjà une année positive pour l’entreprise. Ses comptes y présentent pour la première fois un premier petit bénéfice de 33.000 euros.