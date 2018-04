Trimestre de feu pour Amazon

Le groupe américain a réalisé sur les trois premiers mois de l'année un bénéfice net de 1,629 milliard de dollars (1,346 milliard d'euros) soit 3,27 dollars par action, contre 724 millions (1,48 dollar/action) un an plus tôt. Les analystes financiers prévoyaient en moyenne un bénéfice par action de 1,26 dollar.

Le chiffre d'affaires a quant à lui progressé de 43% sur un an à 51,04 milliards de dollars, alors que le consensus le donnait à 49,78 milliards. Et ce n'est pas fini. Pour le trimestre en cours, Amazon, qui a fait état la semaine dernière de plus de 100 millions d'abonnés à son service Prime, dit tabler sur des ventes comprises entre 51 et 54 milliards de dollars.