Trois start-ups bruxelloises se partagent 1,5 million d'euros

Il y a neuf ans, Innoviris, l’Institut bruxellois de recherche et d’innovation, organisait le premier appel à projets pour le Innovative starters awards. Depuis lors, 21 lauréats ont été mis en lumière, dont Collibra (la première licorne belge), Woorank, NVISO, The Biotech quality group et Urbantz.

"Mon ambition est de pérenniser cet instrument et d’en faire un levier de plus pour stimuler la transition économique vers des modèles de production décarbonés. En le couplant à une offre d’accompagnement large, je compte mettre à disposition des entrepreneuses et entrepreneurs bruxellois les moyens leur permettant de participer à la création d’emplois non-délocalisables et au développement d’une offre de biens et de services locaux et de qualité", explique Barbara Trachte, secrétaire d’État bruxelloise à la Transition économique et à la Recherche scientifique.