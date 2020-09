Trump s'apprête à mettre un frein à TikTok et WeChat

Le département du Commerce des Etats-Unis prévoit d'émettre un décret ce vendredi pour interdire aux Américains de télécharger TikTok et WeChat à partir du 20 septembre.

Donald Trump avait déjà donné jusqu’au 20 septembre à TikTok pour céder ses activités sur le sol américain à une entreprise "made in US", voilà donc que la date limite se rapproche. Selon des sources du département américain du Commerce, l'interdiction de nouveaux téléchargements aux Etats-Unis de TikTok pourrait toutefois encore être annulée par le président Donald Trump avant qu'elle n'entre en vigueur dimanche soir, alors que le propriétaire de TikTok, ByteDance, s'efforce de conclure un accord sur le sort de ses activités aux États-Unis.

ByteDance est effectivement en discussion avec notamment le groupe américain Oracle pour créer une nouvelle société, TikTok Global, qui vise à répondre aux préoccupations américaines concernant la sécurité des données de ses utilisateurs. Mais la maison-mère chinoise de TikTok a encore besoin de l'approbation de Trump pour éviter une interdiction américaine.

Le décret du département du Commerce interdira notamment à l'app store d'Apple et à Google Play de proposer le téléchargement des deux applications sur toute plateforme "accessible depuis les États-Unis", a déclaré un haut responsable du Commerce à l'agence Reuters.

Les transactions hors-US autorisées

L'ordonnance n'interdira cependant pas les entreprises américaines de réaliser des transactions sur WeChat en dehors des Etats-Unis, une bonne nouvelle pour les entreprises américaines comme Walmart et Starbucks qui utilisent les "mini-applications" intégrées de WeChat pour faciliter les transactions et obtenir la participation de consommateurs en Chine.

"Nous avons pris ces mesures importantes pour combattre la collecte malveillante par la Chine de données personnelles de citoyens américains." Wilbur Ross Secrétaire américain au Commerce

L'ordonnance n'interdira pas non plus les transactions avec les autres entreprises de Tencent Holdings, propriétaire de WeChat, y compris ses activités de gaming, et n'interdira pas à Apple, Google ou d'autres de proposer des applications TikTok ou WeChat en dehors des États-Unis.

Rappelons que ces interdictions font suite à deux décrets publiés par Donald Trump le 6 août dernier, qui donnaient au département du Commerce 45 jours pour déterminer quelles transactions bloquer des applications, qu'il juge dangereuses pour la sécurité nationale. Ce délai expire donc dimanche.

La protection des données au centre du débat

Le secrétaire au Commerce Wilbur Ross a expliqué que "nous avons pris [ces] mesures importantes pour combattre la collecte malveillante par la Chine de données personnelles de citoyens américains, tout en promouvant nos valeurs nationales, les normes démocratiques fondées sur des règles et l'application agressive des lois et règlements américains".

L'administration Trump a depuis plusieurs semaines intensifié ses efforts pour purger les applications chinoises "non fiables" des réseaux numériques américains et a qualifié TikTok et WeChat de "menaces importantes". TikTok compte 100 millions d'utilisateurs aux États-Unis et est particulièrement populaire parmi les jeunes Américains. WeChat recense elle une moyenne de 19 millions d'utilisateurs actifs par jour aux États-Unis. Ce réseau social est lui apprécié des étudiants chinois, des expatriés et de certains Américains ayant des relations personnelles ou professionnelles en Chine.

Une dégradation progressive

"L'application sera peut-être encore utilisable, mais elle ne sera plus aussi fonctionnelle qu'elle l'était." Un responsable du département du Commerce à propos de WeChat

Soulignons bien que le département du Commerce ne cherchera pas à contraindre les Américains aux États-Unis à retirer les applications ou à cesser de les utiliser, mais n'autorisera pas les mises à jour ou les nouveaux téléchargements. "Nous visons un niveau d'entreprise élevé. Nous n'allons pas nous en prendre aux utilisateurs individuels", a déclaré un fonctionnaire. Au fil du temps, l'absence de mises à jour devra dégrader l'utilsation des applications. "Nous attendons que le marché agisse et qu'il y ait des applications plus sûres qui combleront ces lacunes, auxquelles les Américains pourront faire confiance et contre lesquelles le gouvernement des États-Unis n'aura pas à prendre de mesures similaires".

"Ce qui va se passer immédiatement, c'est que les utilisateurs vont connaître un retard ou un manque de fonctionnalité" dès dimanche, a déclaré un haut responsable du Commerce à propos des utilisateurs de WeChat. "L'application sera peut-être encore utilisable, mais elle ne sera plus aussi fonctionnelle qu'elle l'était". Il se peut aussi qu'il y ait des pannes régulières, a déclaré le fonctionnaire.

Contourner l'interdiction

Le commerce interdira le même ensemble de transactions techniques pour TikTok, mais cela ne prendra pas effet avant le 12 novembre pour donner à la société un délai supplémentaire pour voir si ByteDance peut conclure un accord pour ses opérations aux États-Unis. La source au département du Commerce a déclaré que les utilisateurs américains de TikTok ne verraient pas "une différence majeure" dans les performances de l'application avant le 12 novembre.