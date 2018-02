Twitter déçoit sur la croissance de ses utilisateurs

Twitter note ce jeudi son premier bénéfice net trimestriel et dépasse les objectifs de Wall Street, mais le nombre de personnes utilisant le réseau social est en-deçà des attentes, ce qui laisse toujours planer des craintes sur l'avenir de l'entreprise.

Au quatrième trimestre, Twitter a enregistré une croissance des ventes pour la première fois en un an, permettant au groupe technologique d'obtenir son premier bénéfice net trimestriel. Il est de 91,1 millions de dollars, contre une perte de 167,1 millions de dollars un an plus tôt.