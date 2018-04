Twitter dépasse les attentes grâce à ses ventes à l'international

Le réseau social Twitter a livré des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Le chiffre d’affaires et le nombre d’utilisateurs actifs au premier trimestre de 2018 sont supérieurs aux attentes.

Le réseau social à l’oiseau bleu livre des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le chiffre d’affaires au premier trimestre s'élève à 664,9 millions de dollars (supérieur au consensus de Thomson Reuters le donnant à 607,6 millions), soit une progression de 21% . Les recettes publicitaires ont atteint 575 millions de dollars, dépassant également les attentes de 523,1 millions. Les vidéos ont représenté plus de la moitié des revenus publicitaires, qui ont progressé de 21%.

Le réseau social a dégagé un bénéfice net de 61 millions de dollars (50 millions d’euros), soit 8 cents par action, au premier trimestre contre une perte de 61,6 millions (9 cents par action) un an plus tôt.

Le nombre d’utilisateurs mensuels du réseau social a augmenté à 336 millions sur le premier trimestre de 2018, soit une hausse de 3% par rapport à la même période en 2017. Un chiffre qui dépasse aussi le consensus de 334 millions donné par le consultant. Le nombre d’utilisateurs actifs quotidien, quant à lui, a progressé de 10% sur un an.

Le nombre de nouveaux utilisateurs vient majoritairement de pays hors USA, puisque Twitter ne dénombre "que" 1 million de nouveaux utilisateurs sur son marché domestique, contre 5 millions de nouveaux utilisateurs en dehors des Etats-Unis, comparé au 4 e trimestre. La plus forte croissance est en Asie.

"On a observé de la croissance dans toutes les régions avec une vigueur toute particulière dans la région Asie-Pacifique", a déclaré le groupe de San Francisco, précisant que le Japon restait son deuxième marché en termes de ventes.

La progression de Twitter a été plus rapide à l’étranger: les ventes internationales ont représenté 48% de son chiffre d’affaires, soit une progression de 53% sur un an, alors que les ventes US n’ont représenté que 2% du chiffre d’affaires.