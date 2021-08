UMG (Vivendi) acquiert le catalogue de chansons d'Aerosmith

Le célèbre groupe de rock Aerosmith rejoint Universal Music Group. Une bonne nouvelle pour la filiale de Vivendi, quelques semaines avant son entrée en bourse.

Aerosmith et Universal Music Group ont annoncé, lundi, la signature d'un accord mondial transférant l'intégralité du catalogue du groupe de rock américain à la filiale de Vivendi, en amont des 50 ans du groupe et de l'introduction en bourse d'UMG le mois prochain.

"Le succès mondial d'Aerosmith le place dans la catégorie privilégiée des plus grandes icônes du rock de tous les temps." Lucian Grainge Président-directeur général d'UMG

UMG gérera aussi les futurs projets musicaux et produits dérivés d'Aerosmith et travaillera avec le groupe sur de nouveaux films, émissions de télévision et autres contenus audiovisuels.

Des "icônes du Rock"

"Le succès mondial d'Aerosmith le place dans la catégorie privilégiée des plus grandes icônes du rock de tous les temps", a déclaré le président-directeur général d'UMG, Lucian Grainge. "Personnellement, je suis on ne peut plus fier qu'ils aient choisi UMG comme partenaire mondial", a-t-il ajouté.

Depuis sa création à Boston en 1970, Aerosmith a vendu plus de 150 millions d'albums dans le monde. Après un passage à vide, il s'était illustré notamment par sa collaboration avec les rappeurs de Run DMC pour le morceau "Walk This Way" en 1986.

UMG est le premier label musical au monde, gérant entre autres des artistes tels que Billie Eilish, Post Malone, Lady Gaga et les Rolling Stones. Début août, l'investisseur milliardaire américain William Ackman a acheté 7,1 % d'UMG à Vivendi.

Dans les pas de Warner Music?

L'entrée en bourse d'UMG interviendra une grosse année après celle de Warner Music, son principal concurrent avec Sony Music. L'entreprise américaine avait quitté la bourse il y a une décennie avant de faire son grand retour en juin 2020. Le titre s'échange aujourd'hui à un peu plus de 36 dollars, bien au-dessus, donc, des 25 dollars de l'introduction.

+20% À l'annonce de la future entrée en bourse d'UMG, le titre de Vivendi avait bondi de 20% à la bourse de Paris.

Le propriétaire Vivendi espère probablement suivre la même voie. Le marché semble en tout cas accueillir assez positivement l'idée d'une entrée à la bourse d'Amsterdam.

À l'annonce de l'introduction sur le marché d'UMG, le cours de Vivendi avait bondi de près de 20% à la bourse de Paris. Après un début de millénaire compliqué qui s'explique, notamment, par le bouleversement du piratage, le groupe musical français est largement parvenu à redresser la barre.