Uber perd une grosse bataille face à l'Europe

La Cour de justice de l’Union européenne a décidé ce mardi que la France et les autres pays de l’UE peuvent engager des poursuites contre Uber pour exercice illégal de l’activité de taxis sans en informer au préalable les autorités européennes.

La justice européenne a tranché, la France et les autres pays de l’Union européenne sont parfaitement en droit "d’interdire et réprimer l’exercice illégal d’une activité de transport telle que UberPop" sans en informer au préalable les autorités européennes.

La société de taxi Uber a été poursuivie devant plusieurs tribunaux français sur base d’une loi datant du 1 er octobre 2014 contre laquelle Uber avait fermement bataillé. La société américaine avait finalement mis fin à UberPop, son service de transport par des chauffeurs non professionnels dans leur voiture personnelle, durant l'été 2015.

→ Que revendiquait Uber? Elle soutenait que la France aurait dû notifier à la Commission européenne la législation sur laquelle les poursuites sont fondées. Résultat: la justice européenne lui a donné tort. Le 20 décembre, elle a jugé que le service UberPop, également proposé en Espagne et relativement identique à celui qui était proposé en France, relevait du domaine du transport, et ne constituait donc pas un service de la société d’information, alors qu’Uber considère que son activité relève de ce type de service. Dans ce cas, l’obligation de notification préalable "n’avait pas vocation à s’appliquer" dans ce dossier, et donc la France n’était pas tenue de prévenir la Commission européenne. Uber 0 – France 1.