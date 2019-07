Uber s'apprête à se séparer d'un tiers de ses effectifs dans le marketing

L'annonce de coupes dans l'emploi s'est faite par l'intermédiaire d'un document interne destiné aux employés de l'entreprise, signé de la main du CEO Dara Khosrowshahi et de la directrice marketing Jill Hazelbaker. Dans le communiqué, le patron se justifie, expliquant: "Nous ne faisons pas ces changements parce que le marketing n'est plus important pour Uber. C'est tout le contraire, nous sommes en train d'effectuer ces changements parce que présenter une vision forte, dynamique et unifiée au monde n'a jamais été aussi important".