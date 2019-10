Umicore et Samsung SDI concluent un accord stratégique

La plupart des volumes seront destinés aux applications automobiles, et une plus petite partie aux systèmes de stockage d'énergie.

Les matériaux pour cathodes seront fournis depuis les usines de production d'Umicore dans différentes régions et la majorité sera initialement produite en Corée. La plupart des volumes seront destinés aux applications automobiles, et une plus petite partie aux systèmes de stockage d'énergie.

"L'accord assure une sécurité d'approvisionnement pour Samsung SDI, afin de répondre à la croissance rapide de ses activités de batteries lithium-ion en Europe et en Asie, en particulier dans les applications automobiles. Samsung SDI bénéficiera en outre des antécédents d'Umicore dans la production à grande échelle de matériaux pour cathodes complexes, fiables et à haute performance, tout en répondant aux exigences les plus strictes en matière de qualité et de durabilité", a vanté Umicore dans un communiqué.