"Umicore va sortir fort de cette crise"...

Face à l’incertitude généralisée, Umicore a pris deux décisions. Il a mis au frigo ses perspectives qui prévoyaient une croissance des revenus et des bénéfices pour 2020. Et il a décidé de diviser par deux son dividende qui se limitera au montant de 0,375 euro par action déjà distribué au mois d’août en guise d’acompte.

Chute en bourse

Ces annonces ont été mal accueillies en bourse où le titre a dévissé plus de 8% à 30,8 euros. Umicore s’est pourtant voulu rassurant mettant en avant une structure financière solide avec un milliard de trésorerie disponible immédiatement et plus de 500 millions d’euros de lignes de crédit non utilisées. Au niveau de sa dette aucune échéance importante n’est attendue avant 2023.