Un MBO pour sauver 40 emplois de CG Holdings à Marcinelle

Déclarée en faillite en février dernier, la division "services et maintenance" de CG Holdings est reprise par sa directrice avec l’appui du Fidic, un fonds d’investissements soutenu par Duferco et Sambrinvest.

Avec la relance de la division services et maintenance de transformateurs du groupe CG Holdings, c’est un peu des anciennes activités des Acec qui renaissent de leurs cendres. Avant de tomber en faillite en février dernier, CG Holdings Belgium était principalement active dans la production et la maintenance de transformateurs de puissance avec deux implantations en Belgique, à Malines pour l’essentiel de l’activité de production et à Marcinelle pour les services et la maintenance.

Véronique Landrain, ancienne directrice générale de la division pour la Belgique et la France, s’est associée au Fidic (Fonds d’investissement pour la diversification industrielle de la région de Charleroi) pour reprendre l’activité "Services et maintenance de transformateurs".

L’indien CG Holdings avait repris en 2005 les activités de Pauwels Trafo, lui-même repreneur de certaines activités des anciennes Acec. L’entité belge de CG Holdings chapeautait la production de transformateurs et de sous-stations à Malines et les services d’installation et de maintenance à Marcinelle. A la suite de problèmes techniques et financiers, au moment où l’actionnaire indien était lui-même confronté à de graves difficultés financières, CG Holdings Belgium a fait la culbute, laissant plus de 520 personnes sur le carreau. A ce stade, le site de Malines n’a pas encore trouvé de repreneur.