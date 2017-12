Un accord Disney-21st Century Fox attendu la semaine prochaine

Twenty First Century Fox pourrait conclure dès la semaine prochaine un accord avec Walt Disney Co en vue de lui céder d'importants actifs, rapporte la chaîne CNBC en citant des sources au fait du dossier. La transaction se ferait sur la base d'une valeur d'entreprise de plus de 60 milliards de dollars (50,7 milliards d'euros) pour les actifs de Fox.